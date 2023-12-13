СБУ разоблачила очередные "схемы" для уклонистов, также были "услуги" для военных

Преступники "гарантировали" клиентам исключение из воинского учета или переправку за границу. "Цена вопроса" составляла до 6 тысяч долларов с одного человека.

Черкассы

"На горячем" задержаны местный адвокат и его сообщник, который продавал фиктивные выводы ВВК действующим военным. В поддельных документах делали вывод о "плохом здоровье" клиентов. После этого уклонист мог использовать фальшивку для выезда за границу.

Киев

Разоблачены двое жителей Киева, которые переправляли уклонистов в Евросоюз через территорию непризнанного Приднестровья.

"Перед "поездкой" фигуранты обеспечивали своих клиентов фиктивными документами военно-врачебной комиссии о непригодности к службе из-за "наличия хронических заболеваний", - пишет СБУ.

После этого уклонистов отвозили на легковом авто в ЕС.

Запорожье

Задержаны двое мошенников, которые выманивали деньги из военнообязанных и обещали "отмазать" их от мобилизации, ссылаясь на "собственные связи" в военкомате.

Фото: СБУ разоблачила очередные "схемы" для уклончан, также были "услуги" для действующих военных (t.me/SBUkr/10642?single)

После получения денег преступники "обрывали" с военными контакты и исчезали.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение. К примеру, в Одессе недавно разоблачили работника ТЦК, который незаконно переправлял военнообязанных через государственную границу Украины.