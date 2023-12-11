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СБУ отреагировала на вероятную причастность к убийству Кивы

Фото: Илья Кива (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности Украины сделала заявление о ликвидации предателя Ильи Кивы в Подмосковье. Служба не подтвердила, но и не опровергала свою причастность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий СБУ.

В СБУ заявили, что проводят очень много успешных спецопераций, в том числе тех, которые несут заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины.

Ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что смерть - это единственная перспектива, которую спецслужба может предложить оккупантам и их пособникам.

"Также Василий Малюк неоднократно подчеркивал, что враги Украины обязательно будут отвечать за свои преступления: и перед Богом, и перед украинским народом - по закону и по морали. Ситуация с ликвидацией Ильи Кивы лишь подтверждает эти слова", - говорится в заявлении.

В СБУ прямо не подтвердили свою причастность к убийству Кивы и подчеркнули, что все детали спецопераций СБУ общество узнает после победы.

Ликвидация Кивы

Напомним, о ликвидации предателя Ильи Кивы стало известно вечером 6 декабря. В России заявили, что Кива гулял по территории парка возле коттеджного поселка в Подмосковье, где в него несколько раз стреляли. Предатель скончался на месте.

Источники РБК-Украина сообщили, что Киву ликвидировали в рамках спецоперации СБУ. Позже в ГУР подтвердили ликвидацию предателя, но не рассказали, кто стоял за операцией.

Сегодня источники РБК-Украина передали эксклюзивные кадры с места ликвидации предателя в Подмосковье. По словам источника, операцию планировали длительное время, а Киву "вели" давно.

Больше о том, чем запомнился Кива - читайте в материале РБК-Украина.

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Служба безопасности УкраиныИлья Кива