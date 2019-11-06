СБУ і митниця запускають єдину базу для контролю на кордоні

Служба безпеки України (СБУ) спільно митницею запускає єдину електронну базу для проведення митного огляду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що запуск єдиної електронної бази підвищить ефективність боротьби з контрабандою. Силові відомства будуть відправляти в електронному вигляді доручення на проведення митного огляду товарів і транспортних засобів.

"Перші доручення в онлайн-формі надійдуть саме від Служби безпеки України", - зазначив глава СБУ Іван Баканов.

У СБУ чекають, що впровадження системи дозволить відмовитися від відправки правоохоронцями запитів в паперовому вигляді до конкретного митного посту.

"За такою процедурою неможливо було відстежити проведення митного огляду, і відповідно збільшувалася кількість зловживань на місцях. Запуск централізованої відправки через електронну систему доручень мінімізує такі явища", - додали в СБУ.

Нагадаємо, в Кабінеті міністрів анонсували запуск системи, яка дозволить знизити корупцію на митниці. ІТ-рішення обійшлося державі в 1 грн.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Україні запустили онлайн-калькулятор митної вартості автомобілів.