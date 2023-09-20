ua en ru
Ср, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Удар ВСУ по штабу россиян в Мелитополе: СМИ геолоцировали место и показали последствия

Среда 20 сентября 2023 16:21
UA EN RU
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 19 сентября, украинские воины нанесли удар по штабу россиян во временно оккупированном Мелитополе. Вероятно, обстрел был произведен по одному из цехов завода "Автоколорлит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Согласно выводам журналистов, удар был нанесен по одному из цехов завода "Автоколорлит", расположенному в 5 километрах от центра города. Сравнивая спутниковые снимки цеха 18 и 19 сентября можно заметить следы от ударов на его крыше.

Фото: Удар ВСУ по штабу россиян в Мелитополе: СМИ геолоцировали место и показали последствия (t.me/svoboda_radio)

Ситуация в Мелитополе

Вчера, 19 сентября, городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил о по меньшей мере 5 громких взрывах в городе. Как он отметил, "ПВО россиян не успевает работать". В то же время он отметил, что громче всего было в районе "Автоколорлита".

Через некоторое время СтратКом ВСУ подтвердило нанесение удара по штабу российских террористов. В то же время местонахождение штаба не уточнялось.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мелитополь Война в Украине
NEWS
Отключение света в Украине: в ДТЭК назвали условие для "нормальной" зимы
Отключение света в Украине: в ДТЭК назвали условие для "нормальной" зимы
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны