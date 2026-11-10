СБУ и БЕБ проверят связь Gorilla с Parimatch по обращению PlayCity: что известно

Что известно о возможной связи Gorilla с Parimatch

Ранее СМИ опубликовали материал о деятельности онлайн-казино Gorilla и возможных связях его технической инфраструктуры с ресурсами, связанными с группой Parimatch.

В расследовании говорилось, в частности, о технических совпадениях между платформами, а также перенаправлении пользователей с сайтов, связанных с Gorilla, на онлайн-казино Parik24.

После выхода материала журналисты обратились в Государственное агентство Украины PlayCity, которое регулирует игорный рынок. Журналисты спросили, известны ли агентству приведенные обстоятельства, планирует ли оно проверять деятельность ООО "ГОРИЛЛАБЕТ" и передавать ли соответствующие материалы правоохранителям.

В ответе PlayCity отметило, что информация о возможном использовании ООО "ГОРИЛЛАБЕТ" для обхода санкций и организации нелегального игорного бизнеса группы Parimatch через ресурсы Parik24 требует проверки.

В этой связи агентство обратилось в СБУ и БЭБ с просьбой проверить изложенные журналистами обстоятельства. Также PlayCity попросило сообщить о результатах проверки в случае принятия соответствующих мер реагирования.

Какие сайты Gorilla заблокировали

Отдельно PlayCity сообщило о решениях по двум вебресурсам, на которых, по данным агентства, установили факты предоставления доступа к азартным играм без соответствующей лицензии.

Речь идет о сайтах gorilla-kliche.co.ua и casinogorilla.co.ua. Для них было принято решение об ограничении доступа:

20 мая 2026 года - решение №193-Р относительно gorilla-kliche.co.ua;

4 ноября 2026 года - решение №467-Р относительно casinogorilla.co.ua.

Какую лицензию имеет Gorilla

Также PlayCity подтвердило, что ООО "ГОРИЛЛАБЕТ" имеет лицензию на организацию и проведение азартных игр казино в сети Интернет.

Ее выдали на основании решения КРАИЛ №417 от 27 августа 2024 года. В то же время в агентстве уточнили, что компания не получала лицензий на предоставление услуг в сфере азартных игр.

Подтвердятся ли приведенные журналистами обстоятельства возможной связи Gorilla с Parimatch и обхода санкций, должны установить компетентные органы.