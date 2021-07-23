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СБУ повідомила про підозру топ-чиновнику через розкрадання земель

Автор: Сергій Пишкін

СБУ повідомила про підозру першому із топ-чиновникік Держгеокадастру причетного до масштабної схеми розкрадання земель, яку викрили цієї весни. Зловмисник, зловживаючи службовим становищем, передав у приватну власність землі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Варто зазначити, що йдеться про обшуки у 22 територіальних підрозділах Держгеокадастру цієї весни, внаслідок якої СБУ викрила незаконну приватизацію більше ніж 2,5 тисячі земельних ділянок.

Згідно з даними, це лише перша підозра у масштабному механізмі. Сьогодні, про підозру повідомили одному із чинних керівників Держгеокадастру в Чернігівській області.

"Встановлено, що зловживаючи службовим становищем, посадовець незаконно підписав низку наказів, якими протиправно передав у приватну власність землі на майже 3 млн грн", - повідомляє пресслужба СБУ.

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Служба безпеки УкраїниЧернігівГосгеокадастр