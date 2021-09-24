СБУ повідомила підозру керівництву "Партії Шарія"

Джерело РБК-Україна в правоохоронних структурах уточнило, що мова йде про тещу підозрюваного у державній зраді блогера Анатолія Шарія - Аллу Бондаренко.

"СБУ має аргументовані докази причетності вказаної особи до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об’єднана Україна" у політичну партію "Партія Шарія". Щобільше, зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань "політичної сили", що дозволило "обрати" потрібних керівників партії", - розповіли в службі.

До цього СБУ перевірила Віктора Шарія, на якого зареєстровано "Партію Шарія". Однак він сказав правоохоронцям, що не має жодного відношення до діяльності даної партії, а просто за 500 доларів дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища.

"Наразі віршується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. СБУ продовжує слідство і встановлює коло інших осіб, які можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності", - додали у службі.