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СБУ повідомила підозру керівництву "Партії Шарія"

Автор: Владислав Красінський

Служба безпеки України повідомила про підозру одній із керівниць "Партії Шарія". Правоохоронці встановили, що вона підробила документи про "купівлю" партії та про обрання її "очільників".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Джерело РБК-Україна в правоохоронних структурах уточнило, що мова йде про тещу підозрюваного у державній зраді блогера Анатолія Шарія - Аллу Бондаренко.

"СБУ має аргументовані докази причетності вказаної особи до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об’єднана Україна" у політичну партію "Партія Шарія". Щобільше, зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань "політичної сили", що дозволило "обрати" потрібних керівників партії", - розповіли в службі.

До цього СБУ перевірила Віктора Шарія, на якого зареєстровано "Партію Шарія". Однак він сказав правоохоронцям, що не має жодного відношення до діяльності даної партії, а просто за 500 доларів дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища.

"Наразі віршується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. СБУ продовжує слідство і встановлює коло інших осіб, які можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності", - додали у службі.

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Служба безпеки УкраїниАнатолій Шарій