СБУ повідомила підозру за тортури над українцями звільненого з полону ОРДЛО

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українець під час перебування під вартою в "ДНР" здійснював тортури з бойовиками над іншими ув'язненими українцями

Служба безпеки України повідомила про підозру у тортурах над українцями звільненому під час обміну полоненими з ОРДЛО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що українець під час утримання під вартою в "ДНР" набув складу незаконного збройного підрозділу, де здійснював тортури над іншими ув'язненими українцями.

"Цей громадянин під час перебування у в'язниці так званого "МГБ ДНР" на території колишнього заводу "Ізоляція", що в Донецьку, добровільно вступив до складу зазначеного незаконного збройного підрозділу. Спільно з іншими учасниками НЗФ він застосовував фізичне насильство і катував своїх же співгромадян, як цивільних осіб, так і полонених військовослужбовців Збройних Сил України, які містилися в цьому катівні", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання були виявлені речі, предмети і документи, що підтверджують його участь у терористичній організації "ДНР". Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Тоді "ЛДНР" передали Києву 76 українських ув'язнених, в обмін ОРДЛО були передані 123 людини.

Після обміну Офіс генерального прокурора спільно з СБУ організував проведення слідчих дій з особами, звільненими з ОРДЛО.