СБУ дозволила Кісліну в'їзд до України після відмови від грошей Януковича

Служба безпеки України у травні 2019 року зняла заборону на в'їзд американському бізнесмену Сему Кісліну в обмін на відмову від претензій на конфісковані активи оточення колишнього президента Віктора Януковича. Про це йдеться в матеріалах суду, передає РБК-Україна.

Зазначимо, СБУ винесла рішення про заборону в'їзду Кісліну 4 червня 2018 року терміном на 5 років, тобто до червня 2023 року. Спецслужба побоювалася, що він як власник кіпрської офшорної компанії Opalcore захоче повернути собі гроші, вилучені в рамках спецконфіскації 1,5 млрд доларів активів оточення Януковича.

"Підставою для заборони в'їзду були можливі наміри позивача (Кісліна, - ред.) повернути з порушенням чинного законодавства України 20 млн доларів США з державного бюджету України для подальшої дискредитації чинної влади", - сказано в матеріалах суду.

Тим не менш, 16 травня 2019 року СБУ скасувала заборону, так як, за її даними, Кіслін відмовився від планів судитися з українською владою за втрачені активи.

У постанові СБУ зазначено, що Кіслін "залишив наміри повернути з порушенням чинного законодавства України 20 млн доларів США з державного бюджету України".

Бізнесмен, у свою чергу, вирішив судитися з СБУ та Державною прикордонною службою України, які під час дії заборони 29 серпня 2018 року не пропустили його в аеропорту "Бориспіль" і примусово повернули його до США.

25 листопада київський суд задовольнив позов Кісліна і визнав незаконним і безпідставним винесення заборони на в'їзд до України.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан спростував інформацію про зустрічі з Кісліним. До цього видання The Insider стверджувало, що Кіслін був присутній на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до США, а також на зустрічі в більш вузькому колі, де українського лідера представляв Богдан. За даними The Insider, Кіслін піднімав питання повернення активів.