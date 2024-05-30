Операция была проведена в 8 странах Европы. В рамках нее были разоблачены более 30 участников транснациональных хакерских группировок. Последние же занимались разработкой и распространением вредоносного программного обеспечения. Речь идет о:

Pikabot;

System BC;

Bumblebee;

Smokeloader;

IcedID.

Согласно данным расследования, задержанные "взламывали" сети известных компаний, а затем продавали доступ к этим сетям другим хакерам.

"Наличие доступа к сетям позволяло хакерам похищать у известных компаний секретную информацию, а затем требовать деньги за ее неразглашение. Задокументированы десятки фактов вымогательства денег с представителей западных корпораций на общую сумму в несколько десятков миллионов долларов США", - добавляет СБУ.

Фото: СБУ вместе с ФБР провели масштабную операцию, разоблачили международную хакерскую сеть (t.me/SBUkr)

Для получения тайных сведений хакеры проникали в электронные сети корпораций с помощью шпионских программ, а также фишинговых рассылок.

В Украине был проведен обыск у одного из организаторов группировки. Правоохранители обнаружили мобильный телефон, а также компьютерную технику и серверное оборудование. В частности другие обыски провели в Киевской области и Запорожье.

В других странах ЕС и Северной Америки правоохранители изъяли 90 серверов и заблокировали более 1000 доменов, которые использовали хакеры.

"Сейчас продолжаются комплексные мероприятия Службы безопасности Украины и ее западных партнеров для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к киберпреступлениям", - отмечает СБУ.