RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ вместе с ФБР провели масштабную операцию, разоблачили международную хакерскую сеть

Фото: СБУ вместе с ФБР провели масштабную операцию, разоблачили международную хакерскую сеть (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с Федеральным бюро расследований (ФБР) и другими партнерами из Европейского союза (ЕС) провели масштабную операцию во время которой разоблачили международную группу хакеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Операция была проведена в 8 странах Европы. В рамках нее были разоблачены более 30 участников транснациональных хакерских группировок. Последние же занимались разработкой и распространением вредоносного программного обеспечения. Речь идет о: 

  • Pikabot;
  • System BC;
  • Bumblebee;
  • Smokeloader;
  • IcedID. 

Согласно данным расследования, задержанные "взламывали" сети известных компаний, а затем продавали доступ к этим сетям другим хакерам. 

"Наличие доступа к сетям позволяло хакерам похищать у известных компаний секретную информацию, а затем требовать деньги за ее неразглашение. Задокументированы десятки фактов вымогательства денег с представителей западных корпораций на общую сумму в несколько десятков миллионов долларов США", - добавляет СБУ. 

 

Фото: СБУ вместе с ФБР провели масштабную операцию, разоблачили международную хакерскую сеть (t.me/SBUkr)

Для получения тайных сведений хакеры проникали в электронные сети корпораций с помощью шпионских программ, а также фишинговых рассылок. 

В Украине был проведен обыск у одного из организаторов группировки. Правоохранители обнаружили мобильный телефон, а также компьютерную технику и серверное оборудование. В частности другие обыски провели в Киевской области и Запорожье. 

В других странах ЕС и Северной Америки правоохранители изъяли 90 серверов и заблокировали более 1000 доменов, которые использовали хакеры.

"Сейчас продолжаются комплексные мероприятия Службы безопасности Украины и ее западных партнеров для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к киберпреступлениям", - отмечает СБУ. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Харькове был задержан хакер Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеСлужба безопасности Украины