СБУ викрила схему імпорту нафтопродуктів на понад 200 млн гривень

Служба безпеки України викрила тіньову схему імпорту світлих нафтопродуктів. Вона завдала збитків державному бюджету України на понад 200 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, організатори оборудки протягом 2018-2020 років здійснювали імпорт світлих нафтопродуктів на підставі підроблених документів з використанням реквізитів компанії-імпортера. Вона була зареєстрована на підставну особу.

Після цього фігуранти незаконно реалізовували нафтопродукти за готівку без сплати податків. Вони також продавали протиправно сформований податковий кредит та допомагали з конвертуванням грошей у готівку.

За такі операції ділки отримували від 7 до 9% від загальної суми коштів, що надходили на рахунки їх компаній.

У ході обшуків, правоохоронці вилучили "чорну" бухгалтерію, штампи та печатки органів державної влади, які використовувались для підроблення офіційних документів. У межах розпочатого кримінального провадження, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, СБУ викрила схему незаконного ввезення до України трьох зенітно-ракетних комплексів радянського виробництва на понад 110 млн гривень.

Також СБУ викрила два call-центри у Вінниці, через які крали гроші з банківських рахунків. Щодня вони заробляли до 20 тисяч доларів.