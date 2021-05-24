СБУ викрила схему контрабанди озброєння з України до Росії

"Співробітники спецслужби встановили, що до складу групи входили мешканці Харківської, Київської та Сумської областей. Зловмисники скуповували комплектуючі на вторинному ринку у приватних комерсантів. Ділки, поза митним контролем, автотранспортом вивозили до Росії комплектуючі. Потім посередник перепродавав обладнання авіаційної, танкобудівної та радіоелектронної галузей оборонним підприємствам РФ", - пояснили схему в прес-службі.

Зазначається, що у межах розпочатого слідчими СБ України кримінального провадження попереджено спробу незаконного переправлення учасниками групи до Росії партії військових товарів на загальну суму понад $100 тисяч.

Під час завершального етапу спецоперації правоохоронці провели 16 обшуків за місцями мешкання учасників злочинної групи та зберігання товарів військового призначення на території Харківської, Київської та Сумської областей. У ході слідчих правоохоронці вилучили:

комплектуючі до військової техніки;

штампи для підроблення технічної документації;

печатки комерційних структур, бухгалтерські документи, чорнові записи, чеки, засоби зв’язку та інші докази протиправної діяльності.

Наразі слідчими органів безпеки вирішується питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Також СБУ перевіряє можливу причетність групи до постачання українським оборонним підприємствам вживаних комплектуючих до військової техніки. За однією з версій, обладнання ділки скуповували на території Росії та в Україні, а потім піддавали косметичному ремонту" та забезпечували підробленою технічною документацією.