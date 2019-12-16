СБУ викрила схему розкрадання 20 млн гривень в КМДА

Служба безпеки України викрила схему розкрадання 20 млн гривень коштів міського бюджету Київської міської державної адміністрації (КМДА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що посадові особи одного з комунальних підприємств фальсифікували розробку програмного забезпечення (ПЗ) в рамках програми інформатизації "Електронна столиця". Зокрема, ІТ-компанія, яка виграла тендер на розробку ПЗ, надала в КМДА програму, раніше використовувану комунальними підприємствами столиці ще з 2017 року.

"Чиновники комунального підприємства, у змові з керівництвом компанії-розробника, підробили документи про проведених приймальних випробувань. Чиновники перерахували зловмисникам понад 20 млн гривень за "програмне забезпечення", яке, згідно проведених експертиз, що не відповідає умовам договору", - розповіли в СБУ.

За даним фактом директору комунального підприємства, його заступнику, а також керівнику фірми-розробника повідомлено про підозру у ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата чужого майна, вчинене у великому розмірі) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що САП завершила розслідування справи про розкрадання 20 млн доларів в "Ощадбанку". У справі про розкрадання в банку до кримінальної відповідальності притягнуто 13 осіб.

Також повідомлялося, що ДБР повідомило про підозрі колишньому виконуючому обов'язки голови правління ПАТ "Банк Михайлівський", який підозрюється в розкраданні понад 870 млн гривень.