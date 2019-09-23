СБУ у Києві викрила конвертаційний центр

Фото: затримання зловмисників (facebook.com/SecurSerUkraine)

Клієнти зверталися до зловмисникам з метою виведення грошей у тіньовий сектор економіки

У Києві Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру з загальним обсягом більше одного мільярда гривень на рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що центр незаконного переведення в готівку грошей діяв з 2017 року. Зловмисники на замовлення "клієнтів" укладали протиправні оборудки з використанням фіктивних підприємств для переведення в готівку коштів з метою ухилення від сплати податків. Серед замовників цих послуг були представники бізнесу у Київській області та ряд державних підприємств.

"Під час слідчих дій у Києві в офісних приміщеннях, в автомобілях і за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств і більш ніж 4 мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті. Також виявлено установчі, реєстраційні документи та печатки "офшорних" компаній, які використовували для виведення коштів за кордон з подальшим псевдоінвестуванням та їх легалізацією через придбання рухомого і нерухомого майна", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вилучили техніку та носії інформації, які підтверджують незаконну діяльність зловмисників і відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, СБУ викрила посадовців Міністерства внутрішніх справ на угодах із заставною нерухомістю. У разі доведення провини, чиновникам загрожує до 10 років ув'язнення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ викрила спробу вербування жительки Хмельницької області російськими спецслужбами. Вони хотіли, щоб жінка займалася збором інформації про розміщення військових об'єктів в регіоні.