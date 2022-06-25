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СБУ викрила російського командира, який наказував бомбити Дубно

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Дубно, Субота 25 червня 2022 12:07
СБУ викрила російського командира, який наказував бомбити Дубно Фото: СБУ викрили ще одного російського командира (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки ідентифікувала російського командира, який віддав наказ про ракетні обстріли міста Дубно Рівненської області. Йому заочно оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Російський командир наказував бомбити критичну інфраструктуру Дубно. Наразі відкрито кримінальну справу за порушення законів та звичаїв війни, а окупанту оголосили підозру.

Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності та викриття інших причетних осіб.

Крім того, СБУ викрила у Мукачево на Закарпатті агента російської спецслужби. Він передавав своїм кураторам інформацію для підготовки диверсій та інформаційних операцій, спрямованих на розхитування обстановки у прикордонних районах.

Шпигуну оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

У Києві затримали організатора каналу нелегального збуту зброї та боєприпасів, який працював під виглядом волонтера. У зловмисника знайшли і вилучили цілий арсенал зброї. Серед них - гарматні снаряди, мінометна міна та ручні гранати РГД-5.

Також у столиці кіберфахівці викрили схему оптового продажу підробленого військового спорядження. СБУ запобігла збуту понад 100 неякісних бронежилетів серед українських військових південного та західного регіонів.

Нагадаємо, що СБУ викрила ворожу агентурну мережу, до якої входив народний депутат Андрій Деркач.

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