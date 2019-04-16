СБУ викрила проросійського інтернет-агітатора

Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об'єднаних сил, викрили в Донецькій області антиукраїнського інтернет-агітатора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Встановлено, що мешканка Маріуполя на персональних сторінках заборонених соціальних мереж розміщувала матеріали із закликами до зміни державного кордону України. Також вона популяризувала терористичну окупаційну владу на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях.

Напередодні виборів президента України жінка в різних групах соцмереж розповсюдила понад дванадцять тисяч повідомлень з закликами до зміни державного конституційного ладу і втручання у виборчий процес.

Діяльність агітатора координували куратори з тимчасово непідконтрольної території України. Певну частину матеріалів для розповсюдження в інтернеті вона отримувала від представників так званого "міністерства інформації ДНР". Під час обшуків співробітники СБУ виявили за місцем проживання зловмисниці комп'ютерну техніку та мобільні пристрої з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Нагадаємо, на початку квітня співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області викрили антиукраїнського інтернет-агітатора, який діяв в інтересах країни-агресора.