СБУ викрила мільйонні зловживання на Харківському авіапідприємстві

Контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) викрили факт нанесення мільйонних збитків Харківському державному авіаційному виробничому підприємству. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що колишній перший заступник керівника Харківського авіапідприємства, що входить до сфери управління Державного концерну "Укроборонпром", незаконно уклав договір добровільного страхування майна заводу.

"Своїми діями він порушив чинне законодавство, яке дозволяє юридичним особам витрачати на страхування лише певний відсоток від прибутку, якого у підприємства на той час не було", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що в результаті протиправних дій посадовця державі заподіяно матеріальну шкоду на суму понад 5,5 мільйона гривень.

За матеріалами СБУ, чиновнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала в столиці рейдерське захоплення нерухомості загальною вартістю 25 мільйонів доларів. Зловмисники незаконно вносили дані до Державного реєстру, використовуючи електронні ключі доступу до реєстру.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві СБУ викрила колишніх і діючих правоохоронців на незаконному стеженні. Вони прослуховували бізнесменів на замовлення їх конкурентів, залучаючи знайомих з правоохоронних органів.