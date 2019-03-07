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СБУ викрила міжрегіональне угруповання на незаконному зберіганні зброї

Новини » Надзвичайні події    07.03.2019 - 18:43
СБУ викрила міжрегіональне угруповання на незаконному зберіганні зброї
Фото: виявлені боєприпаси (ssu.gov.ua)

Угрупування діяло на території Київської та Запорізької областей

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з Національною поліцією викрили організоване міжрегіональне угруповання на незаконному зберіганні зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ

Як зазначається, банду викрили в межах заходів, спрямованих на недопущення зриву виборів президента України.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники групи протиправно вивозили військові засоби ураження з району проведення Операції об’єднаних сил.

З переправленої зброї зловмисники робили "закладки" на території Київської та Запорізької областей. Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності учасників угруповання. Також зловмисники зберігали засоби ураження у власних помешканнях.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили у схронах та за місцями проживання фігурантів справи одинадцять протитанкових керованих ракет ПТУР "Метис" у пусковому контейнері, три реактивні протитанкові гранати РПГ-22, дванадцять реактивних гранат ПГ-7В, тринадцять ручних гранат, п’ятдесят два 30-мм артилерійських снаряда, вісімнадцять підривачив, три гранати, понад півтора кілограма вибухівки та майже п’ять тисяч набоїв.

Фото: виявлені боєприпаси (ssu.gov.ua)

РБК-Україна писало, що у Маріуполі працівники слідчого управління ГУНП в Донецькій області разом зі співробітниками СБУ виявили в орендованому гаражі зброю, гранатомети, автомат-кулемет, вибухівку та понад 6 тисяч набоїв.

Раніше в Рівненській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували збут військових засобів ураження.

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