СБУ затримала банду елітних автовикрадачів

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили міжрегіональну злочинну банду, яка спеціалізувалася на викраденні елітних автомобілів по всій території країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За інформацією правоохоронців, зловмисники, використовуючи спеціальні технічні засоби, викрадали автомобілі, після чого вимагали від потерпілих за повернення машин 20−30% їх ринкової вартості.

Якщо ж власники відмовлялися платити, машини реалізовували по запчастинах.

"Всього було задокументовано, як мінімум, 17 випадків викрадення зловмисниками елітних автомобілів на загальну суму близько 400 тис доларів", - йдеться у повідомленні.

Наразі 13 членам банди вже повідомили про підозру.

Крім того, перевіряється причетність до злочинної схеми співробітників управління Нацполіціі у Київській області, які могли кришувати незаконний бізнес.

Фото: вилучені докази (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ викрила міжрегіональну банду, яка контролювала багатомільйонний грошовий обіг, одержаний від незаконної діяльності в різних регіонах.

Як повідомляло РБК-Україна, співробітники СБУ викрили у Києві масштабну шахрайську схему привласнення коштів онкохворих. Учасники угрупування пропонували громадянам надання грошових позик через спеціально створені вебплатформи.