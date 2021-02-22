СБУ викрила масштабну схему розкрадання коштів "Укрзалізниці"

Як повідомляється, ділки організували оборудку під час відновлення залізничного мосту на ділянці міжнародного сполучення Гомель - Чернігів - Київ. Від цього об’єкту залежить функціонування транспортного коридору, що проходить територією України.

СБУ встановила, що посадовці регіональної філії "Південно-західна залізниця" діяли спільно із менеджментом підрядної організації. Під час капітального ремонту об’єкту критичної інфраструктури, вони штучно вдвічі завищили обсяги виконаних робіт і вартість матеріалів.

Наразі ділкам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ викрило схему розкрадання коштів (ssu.gov.ua)