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СБУ викрила масштабну схему розкрадання коштів "Укрзалізниці"

Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання коштів "Укрзалізниці", які були виділені на ремонт залізничного мосту. Правоохоронці повідомили про підозру організаторам оборудки.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, ділки організували оборудку під час відновлення залізничного мосту на ділянці міжнародного сполучення Гомель - Чернігів - Київ. Від цього об’єкту залежить функціонування транспортного коридору, що проходить територією України.

СБУ встановила, що посадовці регіональної філії "Південно-західна залізниця" діяли спільно із менеджментом підрядної організації. Під час капітального ремонту об’єкту критичної інфраструктури, вони штучно вдвічі завищили обсяги виконаних робіт і вартість матеріалів.

Наразі ділкам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ викрило схему розкрадання коштів (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше СБУ викрила привласнення комерсантами майна ЗАТ "Укргідроенерго" більш ніж на 32 млн гривень.

Крім того, СБУ викрила в Черкасах розкрадання близько млн гривень на будівництво диспетчерської станції для швидкої допомоги. Реальну вартість і обсяги відповідних робіт штучно завищили.

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Новини України Служба безпеки України
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