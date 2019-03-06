СБУ викрила у Києві антиукраїнського пропагандиста

Зловмиснику оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила местного жителя, причастного к распространению антиукраинских материалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, сотрудники СБУ в рамках уголовного производства, открытого по ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, провели санкционированные следственные действия в квартире жителя столицы.

Правоохранители установили, что гражданин Украины в течение 2014 - 2019 годов в интересах страны-агрессора размещал на пропагандистских ресурсах РФ "Россия сегодня", "Антифашист", "Русская весна", "Наша планета", "Свободная пресса", "Украина.ру" публикации, направленные на нарушение территориальной целостности Украины.

Злоумышленник, в частности, оправдывал оккупацию АР Крым и выступал в поддержку террористических организаций "Л/ДНР".

Отмечается, что во время санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили по месту жительства пропагандиста компьютерную технику, электронные носители информации и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

В настоящее время фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила в Сумской области гражданина РФ на распространении антиукраинских материалов на территории региона.