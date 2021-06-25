СБУ викрила "інтернет-агентів", які працювали на російські спецслужби

Зазначається, що зловмисники діяли у різних регіонах України. Зокрема в Києві, Маріуполі, Сумській, Черкаській та Вінницькій області.

Так, контррозвідники СБУ викрили уродженця Донеччини, який публічно агітував до захоплення державної влади та вступу до лав так званих "ДНР" та "ЛНР".

Крім того, було викрито чоловіка, який поширював через персональні сторінки заборонених соцмереж публікації щодо зміни меж державного кордону України та закликав до ведення агресивної війни.

Також було виявлено інтернет-агітатора, який закликав до захоплення державної влади та фізичної розправи над високопосадовцями.

У загальній сумі працівниками СБУ було виявлено 10 "інтернет-агентів".

Наразі правоохоронці проводять заходи задля виявлення та блокування спроб іноземних спецслужб використовувати інтернет-простір для проведення підривної діяльності проти України.

Під час слідчих дій у пропагандистів було вилучено комп’ютерну техніку, обладнання та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності.

Наразі вісьмом зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки, ще двох - засуджено до позбавлення волі.

Фото: СБУ проводить обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)