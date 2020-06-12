СБУ оголосила підозру російським найманцям групи "Сапфір"

Фото: СБУ (РБК-Україна)

Угрупування займалось поширенням неправдивої інформації проти України

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру двом учасникам групи "Сапфір" та їх куратору. Організація займалася інформаційною пропагандою проти України.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Як повідомляється, СБУ повідомила про підозру в посяганні на основи національної безпеки двом представникам терористичної організації "ЛНР" за ч. 1 ст. 111 ККУ та їх куратору, який являється кадровим офіцером ГУ Генштабу Збройних сил РФ.

Його дії кваліфіковано як підбурювання до державної зради. Зловмисники є ключовими учасниками антиукраїнського інформаційного підрозділу "Сапфір".

Угрупування займалось поширенням неправдивої інформації проти України. Через соціальні мережі вони проводили пропагандистські акції, розповсюджували фейкові новини для дискредитації українських військових та загострювали соціально-політичну обстановку на мирній території України.

Крім того, група "Сапфір" збирала інформацію про дислокацію, структуру, чисельність та маршрути пересування українських військових підрозділів, які залучені в проведенні операції Об’єднаних сил.

Нагадаємо, Служба безпеки України в Харкові затримала українця, який працював на 74-й розвідувальний центр Генштабу Збройних сил Росії та збирав дані про військові частини.

Крім того, раніше повідомлялось, що Київський апеляційний суд залишив під вартою генерал-майора Служби безпеки України, якого підозрюють у державній зраді.

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Автор: Андрій Козловський