СБУ викрила групу чиновників на рейдерських захопленнях земель Київської області

У Київській області Служба безпеки України (СБУ) викрила групу державних реєстраторів, які незаконно перереєстрували понад 200 земельних ділянок на території області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що для незаконної діяльності організатори створили фіктивне реєстраційне підприємство "Путрівське" на території Васильківського району, але фактично реєстрація ділянок відбувалася за різними адресами в Києві.

"Механізм рейдерського заволодіння нерухомістю передбачав внесення державними реєстраторами фіктивного підприємства недостовірних відомостей у державний реєстр. Організатори та безпосередні виконавці угоди, зокрема, без згоди власників, відчужували земельні ділянки, об'єкти нерухомості та корпоративні права, використовуючи незаконно отримані ключі доступу з електронним цифровим підписом до Держреєстру", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що зловмисники використовували фіктивні рішення судів, підроблені документи, печатки, бланки і штампи підприємств, установ, організацій різних форм власності та судів.

"Захоплення чужого майна здійснювалося як в інтересах третіх осіб, так і на користь учасників організованої групи. Усвідомлюючи неминучість свого викриття, організатори рейдерських захоплень періодично знищували реєстраційні справи і почали процес ліквідації КП "Путрівське", - йдеться в повідомленні.

Фігурантам справи повідомили про підозру у вчиненні низки злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 (службова підробка) і ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала в столиці рейдерське захоплення нерухомості загальною вартістю 25 мільйонів доларів. Зловмисники незаконно вносили дані до Державного реєстру, використовуючи електронні ключі доступу до реєстру.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві СБУ викрила колишніх і діючих правоохоронців на незаконному стеженні. Вони прослуховували бізнесменів на замовлення їх конкурентів, залучаючи знайомих з правоохоронних органів.