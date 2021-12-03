"Вирощували" ботів для проросійських агітаторів: у Чернівцях викрили "кібербізнесменів"
Служба безпеки України викрила "ботоферму" у Чернівцях. Ділки спеціалізувалися на "вирощуванні" бот-акаунтів у соцмережах, які вони продавали на чорному ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.
Як стало відомо, зловмисники створили і розкрутили понад 20 тисяч ботів.
"Оперативники встановили, що більшість бото-профілів скупили проросійські агітатори. Акаунти мали довгу історію, а також були верифіковані в соцмережах з використанням підроблених паспортів громадян України", - йдеться в повідомленні.
Як з'ясувалося, ботів використовували для дискредитації української держави і збройних сил України, для виправдання збройної агресії РФ і підбурювання "антивакцинаторських" настроїв.
"За даними слідства, до групи кібербізнесменів входило близько 15 осіб. Діяльність проводили у спеціально орендованому офісі у Чернівцях... Гаразі тривають слідчі дії щодо виявлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб", - уточнюють у відомстві.
Заходи щодо викриття протиправної діяльності проводило Управління СБУ в Чернівецькій області спільно з відділом протидії кіберзлочинам Нацполіції за процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури.
Нагадаємо, 1 грудня співробітники Служби безпеки України викрили в Києві групу зловмисників, які "обслуговували" ботоферму. Майже 6 тисячами ботів працювали на розхитування протестних настроїв в Україні.
Відзначимо, у Луцьку Служба безпеки України викрила потужну ботоферму, яка фінансувалася з РФ. Зловмисники просували в Україні ідеї "Малоросії" і "Новоросії".