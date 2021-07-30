ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

СБУ викрила експосадовця авіазаводу на розкраданні 30 млн гривень

Новость на русском →
Харків, П'ятниця 30 липня 2021 17:14
СБУ викрила експосадовця авіазаводу на розкраданні 30 млн гривень Фото: СБУ викрила експосадовця авіазаводу на розкраданні 30 млн гривень (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому голові Харківського державного авіаційного виробничого підприємства. Експосадовця звинувачують у розтраті 30 млн гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Згідно з даними слідства, починаючи з 2013 по 2015 рік, колишній посадовець забезпечив переведення близько 30 млн гривень комерційним компаніям, які, нібито, надавали агентські послуги в рамках продажів товарів військового призначення за кордоном.

"Міжнародний аспект вчинення злочину потребував значної та постійної комунікації з компетентними органами інших держав. Отримана інформація врешті-решт допомогла слідству зібрати необхідну доказову базу для повідомлення про підозру експосадовцю”, - відзначає пресслужба.

Варто відзначити, що згідно з ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України, колишньому посадовцю загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Служба безпеки України
NEWS
Резніков назвав умову для імплементації "формули Штайнмаєра"
Резніков назвав умову для імплементації "формули Штайнмаєра"
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа