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СБУ викрила посадовця оборонного концерну на розкраданні оптичних прицілів

Автор: РБК-Україна

Військова контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) викрила на корупції колишнього заступника гендиректора одного з державних концернів оборонної сфери. Його підозрюють у привласненні комплектуючих до стрілецької зброї.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що сума збитків, завданих державі, становить понад 500 тисяч гривень.

За даними СБУ, високопосадовець налагодив механізм привласнення оптичних прицілів для збуту їх третім особам. Для реалізації оборудки комплектуючі, що отримували зі складу озброєння ЗСУ, учасники схеми оформлювали нібито для проведення ремонтних робіт.

Проте, фактично, ремонтні роботи елементів зброї не проводились, а комплектуючі привласнювались організатором схеми.

Наразі ексвисокопосадовцю повідомлено про підозру за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Матеріали провадження скеровано до суду.

Нагадаємо, у березні СБУ припинила діяльність воєнізованого формування, до складу якого входили понад 150 осіб, а до організації, за версією слідства, причетні екс-нардеп Семен Семенченко та агент НАБУ Євген Шевченко.

Раніше СБУ заявила про викриття співробітника у вимаганні 50 тисяч доларів від громадянина.

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