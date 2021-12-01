СБУ викрила ботоферму: 6 тисяч акаунтів розповсюджували антиукраїнський контент

За даними слідства, до групи входило 9 мешканців Києва. Вони розробили та використовували спеціальні програми та обладнання, щоб керувати ботами. За допомогою штучного інтелекту вони автоматично реєстрували нові акаунти, наповнювали профілі контентом, одночасно адміністрували велику кількість користувачів популярних соціальних мереж.

Щоб люди довіряли їм зловмисники розповсюджували інформацію щодо "верифікованих акаунтів", використовуючи підроблені документи українців. Фальшивки надавали службі підтримки Facebook для підтвердження "справжності особи".

Потім "верифіковані" акаунти використовували для розповсюдження публікацій та коментарів на замовлення третіх осіб. Зокрема, це контент, спрямований на посилення протестних настроїв в Україні, зокрема, антивакцинаторських.

Крім того, злочинці розміщували рекламу шахраїв. Таким чином вони залучали потенційних жертв, у яких крали гроші. Але також група співпрацювала з власниками шахрайських колл-центрів, забезпечуючи їх "клієнтами". За кожну жертву зловмисники отримували винагороду.

Силовики провели обшуки в офісі та за місцем проживання фігурантів. Там знайшли та вилучили комп'ютери, мобільні телефони, понад 500 підроблених електронних копій документів, обладнання та ПЗ, понад 100 банківських карток.

Фото: СБУ викрила ботоферму у Києві (ssu.gov.ua)

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) та ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України продовжуються слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.