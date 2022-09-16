"Служба безпеки запобігла агентурному проникненню ворога до Сил оборони України: у Києві затримано російського агента, який намагався влаштуватися до бойового спецпідрозділу полку "Азов", - пише пресслужба.

Згідно з даними слідства, затриманий виявився мешканцем Донецької області, який у 2015 році приєднався до бойовиків "ДНР". Там він увійшов до складу так званих "1-го та 2-го армійських корпусів". Також злочинець проходив службу в загоні спеціального призначення "республіканська гвардія "ДНР".

Затриманий воював на боці "ДНР" до 2018 року, після цього залишив своїх ватажків та переїхав до Росії.

"Там він був завербований російськими спецслужбами для проведення розвідувально-підривної діяльності", - додає СБУ.

Після цього бойовика "ДНР" перекинули до України ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, однак СБУ вчасно викрила злочинця на спробі проходження відбору до "Азову".

Фото: СБУ викрила бойовика "ДНР", який намагався вступити до полку "Азов" (ssu.gov.ua)