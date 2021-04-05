СБУ викрила банду фальшивомонетників, вони підробляли валюту і документи
Оперативники Служби безпеки України (СБУ) в Рівненській області розкрили банду фальшивомонетників. В ході обшуків вилучено велику кількість підроблених грошей, печаток, штампів та документів.
Про це повідомили в прес-службі СБУ.
У спецслужбі зазначили, що учасники злочинної групи займалися виготовленням фальшивих євро, підробкою державних документів, включаючи паспорти громадянина України. При цьому якість підробок було високим - їх не могли виявити пристрої для перевірки грошей.
За версією слідства, фальшивомонетники займалися збутом підроблених грошей і документів на території Рівненської та Волинської областей. Зловмисники пропонували фальшиві євро за половину номінальної вартості банкнот. Клієнтів злочинці підшукували через особисті знайомства. Збут здійснювався оптовими партіями - не менше 10 тисяч євро в "одні руки".
За місцем проживання та в автомобілях фігурантів кримінальної справи було проведено дев'ять обшуків, виявлено та вилучено:
- чисті бланки паспортів громадянина України;
- дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства на території України;
- печатки та штампи державних установ з ознаками підробки;
- майже 7 кг бурштину-сирцю;
- велика суму готівки.
Двом затриманим повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і цілодобового домашнього арешту.
Нагадаємо, співробітники СБУ заблокували схему незаконного привласнення грошей українських інвесторів російським фінансовим холдингом, який викрав десятки мільйонів гривень. Організував злочинну бізнес росіянин за участю громадян України.
Відзначимо, раніше оперативники СБУ виявили схему розкрадання земельних ділянок сільськогосподарського призначення. У махінаціях брали участь посадові особи регіональних і центрального управління Госгеокадастра.
РБК-Україна раннє повідомляло, що оперативники СБУ запідозрили медиків міської лікарні екстреної і швидкої медичної допомоги в Запоріжжі у хабарництві. За версією слідства, медпрацівники вимагали хабара за проведення нейрохірургічних операцій інвалідам першої та другої груп.