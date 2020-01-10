СБУ розглядає 2 версії аварії літака МАУ в Ірані

Служба безпеки України назвала дві основні версії аварії літака авіакомпанії МАУ в Ірані, яка сталася у середу, 8 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram-каналі.

Так, українська спецслужба вважає, що авіакатастрофа українського літака над Тегераном сталася в результаті потрапляння ракети або терористичного акту. Ці версії є пріоритетними.

"Дійсно, версія про потрапляння ракети зенітно-ракетного комплексу "ТОР" привертає сьогодні найбільшу увагу суспільства. Однак достатньо відкрити інструкцію з експлуатації ЗРК, аби виникла низка запитань, котрі потребують додаткових відповідей. Зокрема, мова йде про дальність польоту ракети, нюанси щодо керування комплексом тощо. Усі питання сьогодні опрацьовуються", - заявив глава СБУ.

Крім того, в СБУ наголосили, що версія терористичного акту на борту українського літака зараз також ретельно вивчається та аналізується, але зарано робити будь-які висновки.

"Тема надто важлива, аби зараз робити якісь поспішні висновки. Можу завірити, що ми обов’язково повідомимо суспільству усю об’єктивну, перевірену інформацію", - підкреслив Баканов.

Нагадаємо, раніше очільник Державного департаменту США Майк Помпео заявив, що у Білому домі вважають можливим потрапляння іранської ракети в літак МАУ над Тегераном. Вашингтон має дані, які вказують, на те, що аварія українського літака сталася через ракету.