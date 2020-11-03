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В СБУ розповіли про причини обшуків в управліннях митної служби

Автор: Роман Тверденко

Співробітники митної служби організували корупційні схеми. Вони заробляли, користуючись службовим становищем.

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Про це повідомила Служба безпеки України.

Сьогодні співробітники СБУ разом зі слідчими Держбюро розслідувань провели обшуки в центральному офісі державної митної служби, а також у 15 регіональних представництвах. В ході них вилучили документацію, яка може підтвердити протиправну діяльність співробітників митної служби.

зокрема, вилучені документи за порушення бюджетного законодавства при перерахунку митних платежів, недостовірності висновків експертиз по класифікації товарів, а також документація щодо проведення робіт по капітальному будівництву, реконструкції та капітальному ремонту в управліннях.

Встановлено, що митники "заробляли" під час митного оформлення товарів і порушували законодавство у сфері публічних закупівель. Це призвело до тяжких наслідків та збитків для держбюджету в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, сьогодні про обшуки заявила митна служба. Там підкреслили, що слідчі вилучають документи, по яких не було приписи щодо рішення суду.

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