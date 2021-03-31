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Крали мільйони і фінансували російський криміналітет: СБУ викрила схему в колонії

Новость на русском → Сумська область, Середа 31 березня 2021 16:46
Крали мільйони і фінансували російський криміналітет: СБУ викрила схему в колонії Фото: СБУ викрила схему в колонії (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки України викрила незаконну схему двох кримінальників, які відбувають покарання в одній з виправних колоній в Сумській області. Вони крали мільйони через поштового оператора і фінансували російський криміналітет.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Кіберфахівці СБУ викрили організоване угруповання, яке викрадало гроші громадян через несанкціоноване втручання в електронну систему приватного поштового оператора. Частина коштів перераховувалась представникам російського криміналітету", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, зловмисники замовляли у підприємців товари широкого споживання від імені вигаданих осіб. Доставка повинна була відбуватися через приватного поштового оператора з оплатою після отримання посилки.

Потім шахраї телефонували продавцям, представляючись працівниками пошти, і випитували у них коди доступу до особистих кабінетів в електронному додатку оператора. Після отримання кодів ділки "підв'язували" до електронних кабінетах номери власних банківських карт і привласнювали частину грошей, які надходили від продажу.

За попередніми даними, таким чином зловмисники ошукали кілька сотень комерсантів на загальну суму понад 1 млн гривень. Також відомо, що злочинці залучили до протиправної діяльності колишніх засуджених та їх родичів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам і учасникам угруповання про підозру за ч. 3 ст. 28 і ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, вчинене організованою групою) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ викрила схему в колонії (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше СБУ викрила корупційну схему на Ужгородської дирекції залізничних перевезень. Керівників структурних підрозділів підозрюють у нанесенні державі збитків на понад 5 млн гривень.

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