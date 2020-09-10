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СБУ розкрила діяльність антиукраїнських інтернет-пропагандистів

Україна, Четвер 10 вересня 2020 17:04
СБУ розкрила діяльність антиукраїнських інтернет-пропагандистів
Фото: обшуки у зловмисника (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Кіберспеціалісти СБУ припинили діяльність двох чоловіків, які поширювали в інтернеті антиукраїнські матеріали. Обшуки пройшли в Полтаві та Одесі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Обидва чоловіки вели діяльність у заборонених в Україні російських соцмережах.

У Полтаві був виявлений колишній співробітник правоохоронних органів, який публікував матеріали, які виправдовують агресію Росії, а також закликають до безладів та зміни державного ладу в 15 інтернет-спільнотах з загальною аудиторією в 1,5 мільйона осіб.

В Одесі проживає агітатор, який під вигаданим ім'ям в соцмережах підтримував проросійських бойовиків і закликав до створення в південних областях України організацій, подібних "Л/ДНР".

У ході обшуків у зловмисників вилучили телефони і комп'ютери з доказами протиправної діяльності. Розслідування йде за ч.1 статті 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Раніше СБУ викрила канал легалізації бойовиків через видачу їм українських закордонних паспортів.

Також РБК-Україна писало, що СБУ перекрила канал нелегальної міграції в країни ЄС.

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