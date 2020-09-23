СБУ не пустила в Україну 41 екстреміста за останній місяць

Служба безпеки України (СБУ) не пустила в Україну 41 іноземця, причетного до екстремістських угруповань. Вони могли бути небезпечні для українців.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
41 людина не була допущена на територію України у серпні-вересні цього року. Також було здійснено дев'ять демаршів щодо офіційних представників інших держав за антиукраїнську діяльність, у тому числі і Росії.
Минулого тижня СБУ розкрила діяльність антиукраїнських інтернет-пропагандистів. Вони у соцмережах публікували антиукраїнські матеріали з закликами до сепаратизму.
Раніше повідомлялося, що хакери атакували сайт Нацполіції і поширили фейки.
Вчора СБУ викрила керівника НАН України на хабарі у 200 тисяч доларів.
Також СБУ спіймала голову Харківського окружного адмінсуду на дачі хабара.