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СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева

Фото: СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района столицы. Речь идет о правительственном квартале и прилегающих к нему территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Известно, что мероприятия проходят совместно с Управлением государственной охраны Украины, Нацполицией и Военной службой правопорядка ВСУ.

В чем причина?

Как поясняют правоохранители, целью является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышение безопасности находящихся под госохраной лиц.

"Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии РФ, пытающейся дестабилизировать ситуацию в Украине любым способом", - говорится в сообщении.

Как стало известно, сейчас силовики:

  • проводят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов;
  • также проводят проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала, при этом будут ужесточены режимные мероприятия в Печерском районе.

Проверки граждан

В СБУ подчеркивают, что меры безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения.

Но предупреждают, что при их проведении возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан, осмотр автомобилей.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", - добавляют в пресс-службе.

Напомним, ранее мы писали, что 9 и 10 января СБУ проводила в Харькове антитеррористические контрдиверсионные мероприятия.

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КиевСлужба безопасности УкраиныПечерский район