СБУ проводит мероприятия по безопасности под Киевом: украинцев предупредили о проверках

Служба безопасности Украины проводит плановые контрразведывательные мероприятия в Бучанском районе Киевской области. Украинцев предупредили о возможных проверках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области в Facebook.
Мероприятия по безопасности СБУ проводит вместе с Национальной полицией и Группировкой сил и средств обороны города Киев. Цель - усиление контрдиверсионной защиты столицы и населенных пунктов, которые непосредственно с ней граничат.
В СБУ отметили, что силовики:
Украинцев предупредили, что во время проведения мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам отдельных населенных пунктов, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.
"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", - говорится в сообщении.
Напомним, в декабре 2024 года СБУ проводила мероприятия по безопасности в центре Киева, а именно в правительственном квартале.
Также ранее Служба безопасности проводила контрразведывательные мероприятия в Сумах для предотвращения угроз и провокаций.
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