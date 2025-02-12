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СБУ проводит мероприятия по безопасности под Киевом: украинцев предупредили о проверках

Фото: СБУ проводит проверки под Киевом (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности Украины проводит плановые контрразведывательные мероприятия в Бучанском районе Киевской области. Украинцев предупредили о возможных проверках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области в Facebook.

Мероприятия по безопасности СБУ проводит вместе с Национальной полицией и Группировкой сил и средств обороны города Киев. Цель - усиление контрдиверсионной защиты столицы и населенных пунктов, которые непосредственно с ней граничат.

В СБУ отметили, что силовики:

  • проводят осмотр территории и отдельных помещений для выявления запрещенных к обороту предметов;
  • осуществляют проверку граждан, находящихся на территории проведения.

Украинцев предупредили, что во время проведения мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам отдельных населенных пунктов, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", - говорится в сообщении.

 

Напомним, в декабре 2024 года СБУ проводила мероприятия по безопасности в центре Киева, а именно в правительственном квартале.

Также ранее Служба безопасности проводила контрразведывательные мероприятия в Сумах для предотвращения угроз и провокаций.

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