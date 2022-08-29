СБУ провела обшуки на заводі "Юнайтед Табако": в компанії вважають дії незаконними

Служба безпеки України провела обшуки на території тютюнової фабрики "Юнайтед Табако" у Жовтих Водах. На підприємстві заявляють, що силовики не мали законних підстав для слідчих дій та поводилися агресивно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як відомо, 16 червня 2022 року стосовно дистриб’ютора ТОВ "Торговий Дім Юнайтед Табако" було відкрито кримінальне провадження на підставі скарги мешканця Дніпропетровської області на начебто низьку якість цигарок.

26 серпня проти компанії було відкрито ще одне провадження - цього разу за статтею про фінансування терористичних угруповань "Л/ДНР". В той же день Красногвардійський райсуду Дніпра дав дозвіл на обшук.

В компанії заявляють, що 26 серпня близько 100 силовиків прибули з обшуком, але за адресою зовсім іншого підприємства - ТОВ "Юнайтед Табако", яка займається не дистрибуцією, а виробництвом тютюнової продукції.

"Наші юристи наголосили на тому, що адреса, реквізити не співпадають. Тобто вони мали приїхати до іншої компанії, а приїхали до нас. Жодних конкретних звинувачень на нашу адресу немає. Законні підстави для того, щоб вони тут знаходились, невідомі. Все це виглядає як цілковите свавілля з боку правоохоронних органів", - заявив директор компанії В’ячеслав Вершута.

Своєю чергою, міський голова Жовтих Вод Дмитро Ханіс заявив, що "Юнайтед Табако" є одним з містоутворюючих підприємств, що забезпечує роботою понад півтисячі людей, сплачує податки та допомагає армії.

"У місті зараз працюють і сплачують податки лише декілька підприємств. Працюючі підприємства ми цінуємо, бо ситуація з наповненням бюджету - скрутна, близько 60%. Місто виживає… Компанія випускає цілий спектр безкоштовної продукції для потреб ЗСУ - без права продажу й перепродажу", - додав він.