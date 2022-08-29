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СБУ провела обыски на заводе "Юнайтед Табако": в компании считают действия незаконными

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Понедельник 29 августа 2022 19:52
СБУ провела обыски на заводе "Юнайтед Табако": в компании считают действия незаконными Фото: СБУ провела обыски на заводе "Юнайтед Табако": в компании считают действия незаконными (ssu.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Служба безопасности Украины провела обыски на территории табачной фабрики "Юнайтед Табако" в Желтых Водах. На предприятии заявляют, что силовики не имели законных оснований для следственных действий и вели себя агрессивно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как известно, 16 июня 2022 года в отношении дистрибьютора ООО "Торговый дом Юнайтед Табако" было открыто уголовное производство на основании жалобы жителя Днепропетровской области на якобы низкое качество сигарет.

26 августа против компании было открыто еще одно производство - на этот раз по статье о финансировании террористических группировок "Л/ДНР". В тот же день Красногвардейский райсуд Днепра дал разрешение на обыск.

В компании заявляют, что 26 августа около 100 силовиков прибыли с обыском, но по адресу совсем другого предприятия - ООО "Юнайтед Табако", которая занимается не дистрибуцией, а производством табачной продукции.

СБУ провела обыски на заводе &quot;Юнайтед Табако&quot;: в компании считают действия незаконными

"Наши юристы отметили, что адрес, реквизиты не совпадают. То есть они должны были приехать в другой компании, а приехали к нам. Никаких конкретных обвинений в наш адрес нет. Законные основания для того, чтобы они здесь находились, неизвестны. Все это выглядит как полнейший произвол со стороны правоохранительных органов", - заявил директор компании Вячеслав Вершута.

В свою очередь, городской голова Желтых Вод Дмитрий Ханис заявил, что "Юнайтед Табако" является одним из градообразующих предприятий, что обеспечивает работой более полутысячи человек, платит налоги и помогает армии.

"В городе сейчас работают и платят налоги лишь несколько предприятий. Работающие предприятия мы ценим, потому что ситуация с наполнением бюджета - затруднительная, около 60%. Город выживает... Компания выпускает целый спектр бесплатной продукции для нужд ВСУ - без права продажи и перепродажи", - добавил он.

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Служба безопасности Украины Днепропетровская область
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