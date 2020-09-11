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СБУ провела антитерористичні навчання в Маріуполі

Маріуполь, П'ятниця 11 вересня 2020 20:41
СБУ провела антитерористичні навчання в Маріуполі
Фото: антитерористичні навчання в Маріуполі (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях провела дводенні антитерористичні навчання. Заключна фаза тренувань пройшла у морській акваторії Маріуполя.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, тренування відбувалися на кількох стратегічних об'єктах міста. Участь в навчаннях також взяли представники регіональних підрозділів Збройних Сил України, Нацгвардії, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби.

Головною метою навчальних заходів стала перевірка та підвищення рівня міжвідомчої взаємодії в умовах імовірної диверсійної та терористичної загроз.

Учасники навчань відпрацьовували алгоритм спільних дій із нейтралізації "злочинців", які за легендою планували захопити судно у Маріупольському морському порту. Силовики провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів із виявлення та знешкодження умовних диверсантів.

Фото: антитерористичні навчання в Маріуполі (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України провела антитерористичні навчання в Херсонській області.

Крім того, Служба зовнішньої розвідки повідомляла про можливий наступ Російської Федерації на Україну, проте це відбудеться не восени 2020 року.

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