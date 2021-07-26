СБУ проведе в Черкаській області навчання: в яких районах обмежать рух транспорту

У Черкаській області з 27 по 28 липня пройдуть антитерористичні навчання Служби безпеки України (СБУ). В окремих районах можливе обмеження транспорту і перевірка документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу регіонального управління СБУ .

"Тренування проходитимуть у максимально наближених до реальних умов на території сіл: Сокирне, Будище, Лозівок, Свидівок, Єлизаветівка Черкаського району", - уточнили у спецслужбі.

В СБУ зазначили, що мета навчання - "відпрацювання алгоритму боротьби з диверсійно-терористичними загрозами, перевірка рівня захисту потенційно вразливих об'єктів і відпрацювання практичних навичок з виявлення і повалення диверсантів".

У спецслужбі попередили, що під час навчань в окремих районах області можуть тимчасово вводити особливий режим, зокрема, обмеження або заборона руху транспорту і пішоходів. Також можуть перевіряти документи, що засвідчують особу, особисті речі, автомобілі.