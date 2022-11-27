СБУ пришла в еще одну церковь МП в Ивано-Франковске

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия по безопасности на территории епархиального управления и культового сооружения местной епархии УПЦ (МП) в Ивано-Франковске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление СБУ в Ивано-Франковской области.
Сообщается, что мероприятия проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности спецслужб РФ в Украине.
Так, учитывая вооруженную агрессию России, возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости нашей страны.
"При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных к обращению предметов и проверяют лиц на территории епархии относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государству", - сообщают в СБУ.
Все действия происходят в пределах действующего законодательства и проводятся для:
Напомним, недавно СБУ обнаружила документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП).
К тому же, во время обысков в ряде церквей МП СБУ нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и "сомнительных" граждан РФ.
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