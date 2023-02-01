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СБУ с ГБР пришла с обысками к экс-главе МВД Авакову

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

У бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова СБУ и ГБР проводят обыски. Они касаются дела с авиакатастрофой в Броварах, в ходе которой погибло руководство МВД.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила его помощница Наталья Ставивко.

Известно, что речь идет о закупках французских вертолетов Airbus еще во времена, когда Аваков возглавлял МВД.

"Речь шла о контрактах 6-летней давности по закупке AirBus, но ничего не нашли, это контракты согласовывались с парламентом, следователи вели себя корректно", - рассказала Наталья Ставивко.

Об этом же экс-министр рассказал в комментариях СМИ.

"Конечно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом", - сказал Аваков и добавил, что правоохранители формально отработали версию.

Напомним, что 18 января в Броварах на детский сад упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского.

Отметим, что в настоящее время СБУ рассматривает три версии причин трагедии, а именно: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

Добавим, что вертолет, разбившийся в Броварах, был куплен его еще при руководстве ведомством под руководством Арсена Авакова.

Тогда Украина договорилась о закупке французских вертолетов. В рамках которой Париж должен был поставить Киеву в два этапа, имела сначала 37 вертолетов компании Airbus, а затем еще 18 вертолетов. Из них, 21 вертолет – модели Н225.

При этом из 55 французских вертолетов, которые в дальнейшем направились для пользования МВД, 21 вертолет уже был в использовании.

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Служба безопасности УкраиныМинистерство внутренних дел УкраиныАрсен АваковГБР