СБУ залучили третьою особою до справи про заборону "Партії Шарія"

Окружний адміністративний суд Києва залучив управління Служби безпеки України в Києві та Київській області третьою особою до справи про заборону "Партії Шарія" . Наступне судове засідання відбудеться 28 травня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті суду .

"У ході засідання за клопотанням представників відповідача суд залучив третьою особою у справі Головне управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області. Суд призначив наступне судове засідання на 28 травня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що сьогодні ОАСК розглядав позов Міністерства юстиції про заборону діяльності політичної "Партії Шарія". Справа розглядається за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

Нагадаємо, у березні Мін'юст подав позов до ОАСК з вимогою заборонити "Партію Шарія". У міністерстві стверджують, що при реєстрації партії були підроблені підписи.

На сьогодні самого блогера Анатолія Шарія внесли до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ України за підозрою в державній зраді. Більш того, Служба безпеки України запросила міжнародну правову допомогу. Йому також інкримінують поширення російської пропаганди.