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СБУ залучили третьою особою до справи про заборону "Партії Шарія"

Автор: РБК-Україна

Окружний адміністративний суд Києва залучив управління Служби безпеки України в Києві та Київській області третьою особою до справи про заборону "Партії Шарія". Наступне судове засідання відбудеться 28 травня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.

Повідомляється, що сьогодні ОАСК розглядав позов Міністерства юстиції про заборону діяльності політичної "Партії Шарія". Справа розглядається за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін.

"У ході засідання за клопотанням представників відповідача суд залучив третьою особою у справі Головне управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області. Суд призначив наступне судове засідання на 28 травня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у березні Мін'юст подав позов до ОАСК з вимогою заборонити "Партію Шарія". У міністерстві стверджують, що при реєстрації партії були підроблені підписи.

На сьогодні самого блогера Анатолія Шарія внесли до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ України за підозрою в державній зраді. Більш того, Служба безпеки України запросила міжнародну правову допомогу. Йому також інкримінують поширення російської пропаганди.

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