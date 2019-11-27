Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) припинила незаконне вивезення з України танкових двигунів, які використовуються для комплектування бойових бронемашин, які знаходяться на озброєнні Збройних сил України (ЗСУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що правоохоронці затримали іноземця, який намагався вивезти з України дизельні двигуни, які вважаються товарами військового призначення. Під час подальших перевірок за адресою комерційної структури, пов'язаної з даною особою, було виявлено ще 20 танкових двигунів, які готувалися до вивезення.

"Ці мотори встановлюються на БМП-1, БМП-2 і належить до товарів військового призначення. У зловмисників також виявлено 21 корпус та інші запчастини до комплектації двигунів", - повідомили в СБУ.

На даний момент тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, за ч. ст 2. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) і ч. 3 і 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ затримала екс-керівника держпідприємства, який організував контрабандне постачання обладнання і комплектуючих для військових кораблів в Росії. Нелегальними поставками займався комерційний директором державного підприємства, що виробляли продукцію, яка використовується на військових човнах.

Також повідомлялося, що СБУ викрила розкрадання і реалізацію комплектуючих для військових літаків Міг-29.