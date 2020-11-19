СБУ попередила вивезення зенітно-ракетного комплексу із України

Правоохоронці попередили вивезення з України деталей зенітно-ракетного комплексу "Оса-АК-М". Їх хотіли вивезти в одну з країн Західної Азії.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Встановлено, що посадові особи однієї з київських структур у сфері державного експортного контролю планували вивезти товари військового призначення з України. Для приховування факту вивезення саме цих товарів вони вказували неправдиві характеристики. На продукцію не було необхідних дозволів Держслужби експортного контролю України.

Оперативники СБУ попередили вивезення агрегатів, комплектуючих і деталей для зенітно-ракетного комплексу "Оса-АК-М".

Учасники схеми підозрюються за ч.1 статті 333 (порушення порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

У середу повідомлялося, що правоохоронці блокували нелегальний механізм поставки на "Львівську залізницю" неякісних російських запчастин. Запчастини ввозилися в Україну через окуповані території Донбасу.

Нагадаємо, на початку листопада СБУ блокувала продаж авіакомплектуючих за кордон з українського оборонного підприємства. Зловмисники продавали запчастини до вертольотів Мі-2, Мі-8, Мі-17 і їх модифікацій.