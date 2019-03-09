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СБУ запобігла замовному вбивству підприємця у Херсонській області

Новини » Надзвичайні події    09.03.2019 - 15:55
СБУ запобігла замовному вбивству підприємця у Херсонській області
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Правоохоронці затримали організатора злочину

Співробітники Служби безпеки України запобігли замовному вбивству підприємця з Херсонської області, затримавши організатора злочину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ на сторінці у Facebook.

Оперативники спецслужби встановили, що один із членів організованого угруповання із Запоріжжя, підшукував виконавців замовного вбивства у кримінальному середовищі Кіровоградської області.

"Організатор збирався викрасти херсонського фермера для вимагання майже 100 тисяч доларів США. Після отримання всієї суми, підприємця планувалося вбити", - йдеться у повідомленні.

Під час операції, співробітники СБ України імітували викрадення підприємця.

Правоохоронці затримали замовника та виконавця злочину після передачі частини "гонорару" у розмірі 40 тисяч доларів.

"В межах відкритого слідчими СБУ кримінального провадження встановлено всіх учасників організованого угруповання", - йдеться у повідомленні.

Наразі затриманому замовнику повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше СБУ спільно з Національною поліцією викрили організоване міжрегіональне угруповання на незаконному зберіганні зброї.

В Сумській області співробітники СБУ блокували контрабандне переміщення товарів з РФ на територію України.  

СБУ викрила міжрегіональне угруповання на незаконному зберіганні зброї
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