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Подоляк про спроби створити нові "республіки": це вже не працюватиме

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Київ, П'ятниця 08 квітня 2022 09:48
Подоляк про спроби створити нові "республіки": це вже не працюватиме Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

У 2022 році в Україні вже не спрацюють спроби створити якісь нові "народні республіки". Окупантам на займаних територіях не вдається отримати широку підтримку таких ідей.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, проблема росіян в тому, що вони залишилися жити в 2014 році, коли Україна опинилася у важкій ситуації, і вони отримали можливість захопити Крим і частину Донбасу, де, по суті, утворилися кримінальні анклави.

"Треба бути абсолютно відірваним від реального світу, щоб думати (а вони щиро так думали), що тут 80-90% будуть зустрічати їх з квітами. Вони в цій ілюзії жили і частково продовжують жити. Вони не розуміють, що їх ненавидять. Особливо їх ненавидять там, де вони знаходяться - а це південь і схід України, тому що вони там розбомбили міста", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що переважна більшість людей в окупованих містах ненавидить росіян.

"І всі їхні спроби влаштувати якісь анклавні речі, якісь "ХНР", вони натикаються на те, що вони там знаходять два-три інтелектуальних інваліда, моральних виродка, які погоджуються на фейкові посади і щось подібне. Все це не буде працювати. Всі ці "референдуми", спроби завезти рублеву масу і так далі - це ні на що не впливатиме", - додав Подоляк.

Нагадаємо, детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Пропаганда, псевдореферендуми і фейкові "мери": що окупанти роблять в захоплених містах України".

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