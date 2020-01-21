СБУ запобігла доступу до держтаємниці кримчанці з російським паспортом

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Кримчанка мала зв'язки з співробітниками ФСБ і претендувала на посаду в Міноборони

Військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла можливий витік секретної інформації Міністерства оборони російським спецслужбам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що мешканка Криму претендувала на одну з керівних посад у Міністерстві оборони України, яка відкривала доступ до секретної інформації у сфері оборони і пряму комунікацію з посадовими особами країн-членів НАТО.

"Оперативники СБУ встановили, що протягом декількох років до тимчасової анексії Кримського півострова українка проживала за кордоном. Відразу після подій 2014 жінка повернулася в Крим, де отримала російський паспорт нібито для оформлення нерухомості. Незабаром вона переїхала в Київ. Однак осісти на материковій частині України не поспішала вона не мала ні постійного місця заробітку, ні джерела доходів. В цей час кримчанка часто виїжджала в Росію і до тимчасово анексованого півострова, де зафіксовані її контакти з представниками спецслужб країни-агресора", - розповіли в СБУ.

Після однієї з поїздок в РФ жінка вирішила працевлаштуватися в Міноборони.

"Вона претендувала на одну з керівних посад у підрозділі департаменту держзакупівель відомства. Цей ділянку роботи передбачає доступ до секретної інформації у сфері оборони і пряму комунікацію з високими країн-членів НАТО", - відзначили в Службі.

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ викрила військовослужбовця однієї з бойових бригад Збройних сил України, який займався шпигунською діяльністю на користь Російської Федерації. Агент ФСБ збирав розвідувальну у військовій сфері.

Також повідомлялося, що СБУ встановила, що представники "Міністерства державної безпеки ЛНР" намагалися завербувати посадова особа структурного підрозділу Міністерства юстиції України. Його змусили підписати таємну угоду про співробітництво.