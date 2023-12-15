В СБУ объяснили причину "визита" в один из киевских ресторанов

По данным Службы безопасности Украины, они совместно с подразделениями МВД и Миграционной службы проводят в столице контрдиверсионные мероприятия по безопасности.

"В рамках проверки общественных заведений, которая происходит уже третий день подряд, проверяются лица, потенциально причастные к противоправной деятельности", - пояснили они.

В СБУ отметили, что одновременно с этим представители ТЦК проводят проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила воинского учета.

Отметим, ранее в соцсетях появилось такое видео:

Изменения в мобилизации в Украине

В Верховной раде работают над новым законопроектом по мобилизации в Украине. В частности, речь может идти о требованиях для отсрочки и правил для студентов, но финального текста еще нет.

Подробнее о возможных изменениях, которые, вероятно, коснутся отсрочки для студентов, педагогов, срочников и родственников инвалидов, а также демобилизации – в материале РБК-Украина.

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